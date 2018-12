Plezante Quiz levert bijna 3.000 euro op Birger Vandael

13 december 2018

13u20

Op vrijdag 23 november vond in het Klosterhof te Kattenbos de veertiende editie plaats van de ‘Plezante Quiz’ van Kiwanis Club Lommel Quercus. “Er was weer een gezellige drukte in het Klosterhof en een vijftigtal ploegen tekenden present. Het viel op dat zowel jong als oud zich aanmeldden en dat er steeds meer oude bekenden terugkeren. We worden een klassieker onder de lokale quizzen”, zegt Ivo Van Genechten van de organisatie. De geselecteerde projecten waarvoor de ploegen konden spelen waren deze keer: G-basketbalclub Lommel, G-voetbal Lommel SK en Koninklijke Harmonie ‘Hoop in de Toekomst’. “Onze quizmaster Rene Cuyx presenteerde opnieuw met de nodige flair en zorgde voor een plezante avond. Bruudruuster won uiteindelijk de quiz. Het belangrijkste waren natuurlijk de bedragen die we ophaalden voor de goede doelen. In totaal goed voor net geen 3.000 euro.”