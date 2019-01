Peter Vanvelthoven zet punt achter politieke loopbaan Birger Vandael

16 januari 2019

00u32 0 Lommel Peter Vanvelthoven zet eind mei een punt achter zijn loopbaan als politicus. Dat heeft hij vanavond laat zelf bekend gemaakt. De beslissing werd gemaakt in samenspraak met sp.a Limburg. Een verschil in visie inzake de lijstvorming wordt als reden aangehaald.

Peter Vanvelthoven was als zoon van Louis Vanvelthoven in de wieg gelegd voor de politiek. Als lid van de socialistische partij werd hij in 1994 provincieraadslid en een jaar later gedeputeerde. Begin juli 1995 werd Vanvelthoven Vlaams volksvertegenwoordiger, vier jaar later verhuisde hij naar de Kamer. Tussen 2003 en 2007 was de Lommelaar Staatssecretaris, hij volgde in 2005 ook Freye Van den Bossche op als Minister van Werk. In 2007 werd Vanvelthoven burgemeester van Lommel. Die rol werd in 2013 verlengd. In oktober 2018 kwam er onverwacht een einde aan zijn hegemonie. Lijst Burgemeester verloor van CD&V en verhuisde naar de oppositie. Wel bleef Vanvelthoven nog volksvertegenwoordiger.

De nederlaag in oktober leek Vanvelthoven nooit meer te boven te komen. Hij bedankte voor een zitje in de Lommelse gemeenteraad en nam ontslag als voorzitter sp.a-Limburg. “Door de aangeboden tweede plaats op de Kamerlijst niet te aanvaarden maakt Peter Vanvelthoven plaats voor effectieve verjonging en vernieuwing”, klinkt het in een officieel bericht. “Hij kijkt met veel voldoening terug op zijn loopbaan, de kansen die hij gekregen heeft en de realisaties die hij mee heeft kunnen waarmaken. Grote dankbaarheid gaat naar zijn vele sympathisanten en kiezers. Alhoewel hij de politiek zal missen, kijkt het tegelijk uit naar nieuwe uitdagingen die zijn leven een andere wending zullen geven.”