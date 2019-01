Peter Vanvelthoven verlaat politiek: “Bezoek van Bill Gates was hoogtepunt, busramp Sierre dieptepunt” Birger Vandael

16 januari 2019

17u37 0 Lommel Dinsdagavond laat heeft Peter Vanvelthoven (56) besloten om de politiek in mei te verlaten. De Lommelaar maakte deze beslissing in samenspraak met sp.a-Limburg. “Bij de lijstvorming richting mei was er een verschil in visie. Ik besloot dat ik op een punt gekomen was om mijn politieke loopbaan te beëindigen en de kans te geven aan een nieuwe generatie”, vertelt hij.

Vanvelthoven nam de beslissing pas dinsdagavond. “Ik moet het allemaal nog een beetje verwerken, dus het is moeilijk om er één gevoel op te plakken. Het is het einde van iets wat ik zeer graag deed. Toch kijk ik ook positief naar een toekomst vol nieuwe uitdagingen.” 2018 was niet het gemakkelijkste jaar in de rijke loopbaan van Vanvelthoven: er was de affaire rond partijgenoot en Lommelse schepen Anick Berghmans, CD&V werd in Lommel de grootste partij ten koste van Lijst Burgemeester (sp.a), Bob Nijs nam bijgevolg de sjerp over en ten slotte nam Vanvelthoven ook ontslag als voorzitter van sp.a-Limburg. Zo verloor hij het vertrouwen in bepaalde partijgenoten, al noemt hij geen namen. “Mijn beslissing is geen optelsom van dat alles”, benadrukt hij wel.

Moment van introspectie

Peter Vanvelthoven was als zoon van Louis Vanvelthoven in de wieg gelegd voor de politiek. Als lid van de socialistische partij werd hij in 1994 provincieraadslid en een jaar later gedeputeerde. Hij was verder ook Vlaams Parlementslid, Kamerlid, staatssecretaris, minister en twaalf jaar burgemeester van Lommel. “Het donkerste moment in mijn loopbaan was het busongeval in Sierre in 2012. Dat heeft me diep geraakt en was een moment van introspectie. Ik ben daarna anders gaan kijken naar de politiek en het leven. Nog steeds heb ik een goede relatie met de families van de slachtoffers.” (Enkele lezers lieten ook weten dat ze de aanpak van Vanvelthoven destijds enorm apprecieerden, red.)

Steun voor beslissing

De Lommelaar maakte ook mooie momenten mee. “Ik ben trots op de vele verschillende dingen die ik mocht toe. Als Staatssecretaris voor Informatisering stond ik aan de wieg van de elektronische identiteitskaart (eID-pas). Dat was en wereldprimeur die ervoor zorgde dat Bill Gates ons land een bezoek bracht. Daaraan heb ik veel vreugde beleefd. Als burgemeester van Lommel werd onze stad het centrum van Noord-Limburg, ook dat is een hoogtepunt. Ik kreeg al veel begripvolle reacties voor mijn beslissing en steun van mensen die me nauw aan het hart liggen.

Ik ben blij dat Kris Verduyckt nu de kans krijgt om in mijn voetsporen te treden Peter Vanvelthoven gelooft in zijn voormalige medewerker

Lommelaar Kris Verduyckt krijgt nu de tweede plaats op de Karmijst van sp.a-Limburg. “Hij begon als mijn parlementair medewerker en werd later eerste schepen in Lommel. Ik heb hem altijd beschouwd als een mogelijke opvolger en ben blij dat hij nu die kans krijgt”, stelt Vanvelthoven. “Zelf wil ik eerst mijn rol als federaal parlementslid zo goed mogelijk volbrengen. De kinderen hebben nu examens, dus ik heb ook wat extra tijd om hen te steunen. Daarna zullen we wel zien wat de toekomst brengt. Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om nog terug te keren als mandataris. Voor andere uitdagingen in de politiek sta ik wel open, maar ook de privésector is een optie.(Vanvelthoven werkte vroeger al even in een advocatenpraktijk, red.) Ik kijk positief naar mijn toekomst vol nieuwe uitdagingen!”

Einde dynastie Vanvelthoven

Vader Louis werd in 1964 gemeenteraadslid in Lommel. Sindsdien maakten de Vanvelthovens meer dan vijftig jaar lang deel uit van de politiek. Daaraan komt in mei dus een einde.