Peter Vanvelthoven kritisch voor nieuw stadsbestuur in stadiondossier

01 februari 2019



In 2019 maakt oud-burgemeester Peter Vanvelthoven geen deel meer uit van de Lommelse gemeenteraad. Zijn partij SAMEN sp.a zit in de oppositie en hij liet zijn zetel voor wat het was. Toch bekommert hij zich duidelijk nog om wat er op politiek vlak gebeurt in Lommel. “Een stadsbestuur zonder ambitie is erg. Maar een stadsbestuur dat de ambitie van anderen fnuikt is rampzalig”, plaatste hij op de sociale media. Hij doelt daarmee op het stadiondossier van Lommel SK. Zoals u deze week in onze krant kon lezen, komt er geen vooruitgang rond dit stadion en weet de nieuwe meerderheid zelfs niet of het überhaupt aan de Ringlaan moet komen. De voetbalploeg hoopt snel te weten waar het aan toe is.

