Parkconcert afgelast door onweer 10 augustus 2018

Kleinkunstzanger Jan De Wilde zingt graag over de eerste sneeuw, maar vloekte gisteren wegens het onweer. De Stad Lommel had immers besloten om het geplande Parkconcert van gisterenavond af te lassen. Normaal zou dit plaatsvinden aan het Burgemeesterpark. Ook een optreden van Stoomboot stond gepland. "Door de slechte weersomstandigheden die verwacht worden met hevige regen en felle rukwinden kunnen we dit niet laten plaatsvinden", liet de stad weten. Het gratis concert wordt verplaatst naar het voorjaar van 2019 in CC De Adelberg. (BVDH)