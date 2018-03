Organisator: "Ultimate Festival gaat sowieso door" 30 maart 2018

03u02 0 Lommel Daydream is verhuisd naar Nederland, het nieuwe Ultimate Festival neemt op 25 en 26 mei de vrijgekomen plaats in Lommel in. En het festival vindt met zekerheid plaats, ook al werden er op de Lommelse gemeenteraad vragen gesteld bij de vergunning.

Het nieuwe festival mikt op een vijfduizendtal bezoekers en combineert moeiteloos negen verschillende muziekstijlen: van ambiance muziek over deep house en techno tot dancemuziek en retro. En dat allemaal op vier podia op vrijdag en vijf podia op zaterdag. Robert Abigail, Pat Krimson en Dj Prosit, ze zullen allemaal schitteren aan de Balendijk.





Geruchten

Waar komen dan de geruchten vandaan omtrent de twijfels bij de vergunning? Karel Wieërs (N-VA) stelde zich op de Lommelse gemeenteraad vragen bij de voorlopige goedkeuring voor het festival. "Die mannen verkopen kaarten, terwijl ze nog niet zeker zijn dat het doorgaat. Hebben ze dan zoveel lef?", liet hij verstaan. Burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) bevestigde dat het veiligheidsplan eerst moet binnenkomen samen met de toestemming van brandweer en politie. Organisator Koen Luyten heeft het erg moeilijk met de manier waarop die uitspraken de wereld in werden gestuurd: "Het klopt dat die officiële vergunning nog geen feit is, maar dat heb je altijd bij de organisatie van een festival. Zelfs Tomorrowland moet wachten tot enkele dagen of weken op voorhand. Ik heb alle documenten bij me: het festival komt er en daar is geen twijfel over."





Het negatieve nieuws zorgt in elk geval voor nieuwe zorgen bij de organisatie: "Door toedoen van een concurrent werd onze ticketverkoop eerder al een tijdje stopgezet en een tweetal weken geleden kregen we eindelijk terug groen licht. Nu dit weer....", zucht de Desselaar.