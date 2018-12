Opnieuw asielzoekers aan Parelstrand Birger Vandael

19 december 2018

17u29 1 Lommel Nadat gisteren al geruchten ontstonden omtrent de terugkeer van asielzoekers aan het parelstrand, werd het nieuws vandaag bevestigd. Vanaf eind deze week zal Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, opnieuw mensen onderbrengen in het Parelstrand in Lommel. Zoals eerder aangekondigd gaat het om tijdelijke en voorlopig beperkte opvang voor gezinnen met kinderen en kwetsbare personen. Zo kan de kerstperiode overbrugd worden en moeten er geen kinderen op straat slapen.

Momenteel wordt alles op het park in gereedheid gebracht om in opvang (bed, bad en brood) te kunnen voorzien. De asielzoekers zullen met mondjesmaat toekomen, vanaf eind deze week. Over het aantal personen is nog geen duidelijkheid. Deze week wordt een groep van maximum 50 personen verwacht en volgende week nog twee groepen van 50. De uitbating van het centrum is in handen van Fedasil. Zij zorgen voor de begeleiding en de beveiliging van de vluchtelingen op het park.

De stad en Fedasil nemen de nodige stappen om in de loop van deze week de buurt, de scholen en lokale middenstand verder te informeren.

Net als in 2016 wil de stad opnieuw werken met een buurtinformatienetwerk om de omwonenden van het centrum vlot te informeren. “Daarvoor werken we met Be-Alert,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). “Omwonenden van het park die op de hoogte willen blijven, moeten zich registreren via www.be-alert.be/nl en aanduiden dat ze ook berichten van openbaar belang willen ontvangen. Op die manier kunnen we mensen via SMS en e-mail verwittigen en op de hoogte houden van het reilen en zeilen op het park.”