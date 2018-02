Ophaalbrug krijgt onderhoudsbeurt 16 februari 2018

Vanaf 19 februari tot en met 30 maart zal de ophaalbrug ter hoogte van Nyrstar in Balen-Wezel een grondige onderhoudsbeurt krijgen. Dat betekent dat er een omleiding voor verkeer komt via een tijdelijke doorsteek in het Lommelse Kristalpark. Vanaf 19 februari zal men ook bijkomende maatregelen nemen om het sluipverkeer vanuit Kerkhoven naar het industrieterrein Kristalpark een halt toe te roepen. In functie daarvan zijn (nieuwe) afsluitingen voorzien ter hoogte van de Buskruitstraat en de Nieuwe Vosvijvers en ter hoogte van het fietspad op het einde van de Zandstraat in Lommel. (BVDH)