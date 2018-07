Opgelet, brandstichter aan het werk 02 juli 2018

02u38 0

De lokale politie van Lommel vraagt aandachtig te zijn voor een brandstichter. Ze nemen daarmee de berichtgeving over van politiezone Balen-Dessel-Mol. De voorbije weken werd daar op verschillende plaatsen opzettelijk brand gesticht. Onderzoek wijst uit dat het vermoedelijk telkens om dezelfde dader gaat. Vrijdagavond omstreeks 20.15 ontving de politie meteen ook de melding van een brand van vegetatie tussen Gelderhorsten en het kanaal van Beverlo. Er waren twee brandhaarden, die vermoedelijk werden aangestoken. Merk je een verdachte situatie op of weet je meer over de verschillende brandstichtingen en/of mogelijke dader, dan wordt gevraagd zo snel mogelijk iets te melden.





(BVDH)