Operazangeres Anja Van Engeland op Lijst Burgemeester 03 september 2018

Operazangeres Anja Van Engeland zal bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor Lijst Burgemeester. Anja Van Engeland studeerde af aan het Lemmensinstituut in Leuven, specialiseerde haar opleiding aan het conservatorium in Antwerpen en vervolmaakte zich aan de Internationale Opera Academy in Vlaanderen. Na haar studies mocht zij de landstitel verdedigen op het prestigieuze Belvedère-Concours in Wenen. Meteen het startschot voor haar carrière als operazangeres. Naast haar medewerking aan tal van grote concerten, is ze actief als docente aan de Noord-Limburgse Kunstacademie. "Al die ervaringen wil ze voortaan graag delen met alle Lommelaars. Mensen motiveren, zichzelf laten ontdekken en mee betrekken in projecten is haar stokpaardje. Haar missie is dan ook samen met anderen het cultuurbeleid van de stad Lommel te bevorderen en te promoten. De realisatie van de nieuwe Kunstacademie aan de Hoevezavel is dan ook een absolute voltreffer van de huidige beleidsploeg. Een gemeenschap kan maar lukken door er samen werk van te maken. Cultuur en muzikale passie kunnen een enorme meerwaarde betekenen in het dagelijkse leven van vele Lommelaars", klinkt het bij de partij. (BVDH/DLKB)