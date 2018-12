Ondernemerswedstrijd Lommel Puur resulteert in vier nieuwe handelszaken Birger Vandael

24 december 2018

14u16 0 Lommel Belevings-horecazaak Baziel, een eigentijdse viswinkel met eetgelegenheid, een tea/coffeehouse met boekwinkel en een eigen huisbrouwerij, dat zijn de vier nieuwe handelszaken die het gevolg zijn van de ondernemerswedstrijd Lommel Puur. Deze projecten moeten in het stadscentrum zorgen voor meer beleving.

Voor de zomer lanceerde de stad de ondernemerswedstrijd Lommel Puur. Daarbij konden Lommelaren en bezoekers uit een lijst van tien winkelconcepten kiezen welke het best in de stad pasten. Drie winnaars konden aanspraak maken op subsidie, begeleiding en interessante huurvoorwaarden. Uiteindelijk waren en zelfs vier winnaars. “Verschillende kandidaat-ondernemers dienden een dossier in met hoop op vestiging in één van de beschikbare panden in het stadscentrum,” zegt schepen van middenstand Geert Jansen (Open Vld). “Hoewel het niet makkelijk bleek om de ingediende dossiers in praktijk te matchen met de panden, heeft de wedstrijd toch tot gevolg gehad dat er in het voorjaar van 2019 alvast drie zaken hun deuren openen.”

Gratis publiciteit

“Qua timing werd aanvankelijk opening in december voorop gesteld,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). “Maar een ondernemer met gezond verstand gaat niet over één nacht ijs en neemt zijn of haar voorbereiding ter harte. Opening in december van dit jaar bleek niet haalbaar. In overleg met het nieuwe bestuur is daarom afgesproken om de verplichting tot opening te verleggen naar 2019, met behoud van subsidies, het begeleidingstraject door UNIZO en gratis publiciteit bij opening.”