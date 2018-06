Noord-Zuid tussen Lommel en Eindhoven is "boost voor Lommelse industrie" 16 juni 2018

In Lommel reageert men zeer tevreden op het nieuws dat in 2019 kan worden gestart met de aanleg van een Noord-Zuidverbinding tussen Lommel en Eindhoven. Omdat de provincie Noord-Brabant al meer dan een jaar bezig was met een aanbestedingsprocedure, komt het hele dossier nu in een stroomversnelling. "We hebben het dossier van dichtbij gevolgd en zijn zeer tevreden", vertelt Lommelse schepen van Mobiliteit Walter Cremers (sp.a). "De aanleg gebeurt in twee fases: eerst wordt de nieuwe weg tussen Valkenswaard en Veldhoven uitgebouwd, daarna krijgt de bestaande N69 tussen de grens en Valkenswaard een opknapbeurt." Gevolg is dat het zwaar verkeer niet langer door kleinere gemeentes in Nederland moet rijden.





"Ook voor onze industrie is dit een boost, want mobiliteit is altijd een probleem geweest", zegt Cremers. "In ons eigen Limburg duurt het allemaal wat langer om de Noord-Zuidverbinding te realiseren. Waar men hier de politiek voorop stelt, kijkt men in Nederland naar het algemeen belang." (BVDH)