Nieuwe thuis voor lentevuurspinnen 31 augustus 2018

Vrijwilligers van Natuurpunt en Levend Zand zijn in Lommel van start gegaan met het verhuizen van de lentevuurspin van Kristalpark III naar Balimheide. In de korte tijd die hen rest, proberen ze zoveel mogelijk spinnen in veiligheid te brengen. Vele ogen zijn gericht op Lommel, want een reddingsactie van deze omvang en de daarbij gebruikte methodes zijn wereldwijd ongezien in de spinnenwereld. Of de verhuis zal slagen, is niet zeker, maar het is de énige kans die deze vrijwilligers nog kunnen bieden aan de mooiste spin van Europa. (BVDH)