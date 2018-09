Nieuwbouw Kunstacademie helemaal klaar 05 september 2018

02u32 0

De nieuwbouw van de Kunstacademie aan de Jan Davidlaan is helemaal klaar. "Eerder verhuisden al de afdeling Beeldende Kunsten en de leerlingen Dans van de Kunstacademie Lommel naar het gerenoveerde vroegere Hoevezavel", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). Nu is het plaatje compleet en vinden alle afdelingen onderdak in de Jan Davidlaan, samen met de Ateliers voor Overdag. De nieuwbouw is goed voor een uitbreiding van bijna 900 m² bovenop de bestaande 1.500 m². Ze omvat onder andere lokalen voor muziek, theater en dans. "Sinds 1 september kunnen de ruim 1.300 Lommelse studenten van de academie én de cursisten van Ateliers voor Overdag terecht op één centrale plek voor een opleiding beeldende kunsten, muziek, dans of theater." De start van de nieuwe Kunstacademie valt samen met het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs. "Nieuw is dat de academie vanaf nu de deuren openzet voor 6- en 7-jarigen voor alle domeinen. Kinderen kunnen daardoor al vanaf heel jonge leeftijd proeven van muziek, theater, dans, beeldende kunsten of een mix van kunsten", verduidelijkt directeur Diederik Celis. "Een betere zichtbaarheid van het kunstonderwijs met een eigen gebouw dat prominent aanwezig is, moet meer mensen stimuleren om een kunstopleiding te volgen", besluit schepen van Onderwijs Kris Verduyckt (sp.a). (BVDH)