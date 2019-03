Nederlandse winkeldievegges krijgen celstraf BVDH

14u25 1 Lommel Een 32-jarige Surinaamse en een 32-jarige Dominicaanse zijn bij verstek veroordeeld tot respectievelijk een celstraf van twaalf maanden en een boete van 800 euro en een celstraf van zeven maanden en een geldboete van 800 euro. De drie winkeldievegges hadden het in 2017 gemunt op kledingzaken in Lommel en Hasselt. Een 26-jarige Nederlandse krijgt acht maanden cel met uitstel.

Het trio is — in wisselende samenstelling — verantwoordelijk voor diefstallen tussen januari en augustus 2017. Vooral de Surinamer was erg actief. In de eerste helft van 2017 lag hun focus in Lommel, waar ze onder meer gingen lopen met tachtig kledingstukken van de Zara, zestien stukken van The Sting, vijftien kledingstukken van Cool Cat, zesentwintig kledingstukken van de Hema en drie kledingstukken van JBC. Onbekenden verloren aan de Surinaamse dievegge zelfs twee handtassen, vijf kledingstukken en tien paar schoenen met een waarde van meer dan 3.000 euro. Rond augustus 2017 verplaatsten ze hun actieterrein naar Hasselt, waar H&M en Cool Cat de kledingdieven over de vloer kreeg.

Dankzij camerabeelden van de H&M en een attente winkeldetective kon de politie op het spoor van de dieven raken. In hun wagen werd een deel van de buit aangetroffen. Een huiszoeking en een uitlezing van de gsm’s later was de schuld van het trio duidelijk.