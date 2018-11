Natuurhulpcentrum vangt zeven everzwijnen BVDH

09 november 2018

16u10 0 Lommel De stad Lommel vat de koe bij de horens, of beter: het everzwijn bij zijn oren. Amper één dag nadat het stadsbestuur samen zat met politie en wildbeheereenheid, werden de everzwijnen al gevangen. Dat gebeurde door een delegatie van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek.

Stad Lommel kreeg op korte tijd verschillende meldingen van everzwijnen die voor overlast in de tuinen zorgden. Twee jagers moesten de dieren neutraliseren, maar vrijdagmorgen bleek dat het niet nodig was om ze dood te schieten. De everzwijnen werden ingesloten door het hekwerk van de politie en vervolgens gevangen genomen. Eén dier was wat wilder dan zijn vriendjes omdat hij in paniek was, maar uiteindelijk liep alles goed af. Zeven everzwijnen zitten nu dus in het centrum te Opglabbeek. Daar zoekt men naar een oplossing op lange termijn.