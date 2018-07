Motorcrosser belandt in publiek 09 juli 2018

Tijdens een training in het Stedelijk Motorcrosscentrum aan de Marie Curiestraat in Lommel is zondagmiddag een van de deelnemers geslipt. De motorrijder slingerde van het parcours naar enkele toeschouwers die aan het kijken waren. Twee personen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. (RTZ)