Minister Gatz geeft subsidies aan Beeldig Lommel en De Adelberg BVDH

15 januari 2019

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft bij de derde ronde van het Transitiereglement ook gedacht aan Lommel. 194 organisaties vroegen subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling, 128 dossiers werden positief beoordeeld. Daarbij ook twee Lommelse organisaties. Beeldig Lommel ontvangt 8.500 euro voor het Internationaal Levende Beeldenfestival dat in juni wordt georganiseerd. De Adelberg krijgt 5.000 euro voor ‘Seduced By Harps’, een internationaal harpfestival in maart. In totaal waren er 31 aanvragen uit Limburg, waarvan 22 werden goedgekeurd. Gisteren ontving kunstenaar Kasper Bosmans van Gatz ook al een subsidie van 16.000 euro in het kader van het Kunstendecreet.