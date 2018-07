Minister Didier Reynders op bezoek bij ondernemers 11 juli 2018

Deze maandag nodigde werkgeversorganisatie VKW Limburg en federaal volksvertegenwoordiger Peter Luykx (N-VA) de Limburgse bedrijfswereld uit voor een zomerse cocktail met vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

Het werd in Hotel Corbie een boeiende avond voor heel wat Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders met internationale ambities. De minister besprak brandend actuele thema's zoals de impact van Brexit op de Limburgse economie, de handelsakkoorden die onderweg zijn en de internationalisatie van Limburgse bedrijven.





"De impact en het gewicht van Europese wetgeving en internationale ontwikkelingen op onze regio wordt al te vaak onderschat. Men beseft te weinig hoe belangrijk Europa en het buitenland is voor Limburg. Ondernemers moeten rekening houden met wat zich op internationale scene afspeelt."





Internationaliseren

"Aan de andere kant is het ook cruciaal dat ondernemers in Limburg aanmoedigd worden om te internationaliseren, om de stap naar het buitenland te zetten. Ik ben zeer tevreden dat we internationalisatie in de verf konden zetten. Met onze federale minister Didier Reynders hadden we een eminente getuige van wat zich afspeelt op internationaal vlak in ons midden."





