Meiboom siert dak nieuw sportcomplex 14 april 2018

02u25 0

Op het dak van het nieuwe zwembad/tennishal prijkt sinds kort een meiboom. Die geeft aan dat het hoogste punt van de bouw bereikt is.





De opening van het nieuwe complex zou nog dit najaar een feit moeten zijn. Het omvat een 25-meterbad met zes banen, een instructiebad, een apart kinderbad, wellnessfaciliteiten, en een familieglijbaan. Voorts komt er ook een tennishal met vier banen.





De spil van het hele complex wordt gevormd door een gemeenschappelijke brasserie met waterspeeltuin. De groep Pellikaan-Optisport zal voor een periode van dertig jaar instaan voor de uitbating van het complex. Tijdens de Open Wervendag, op 6 mei, kan je al even op verkenning gaan. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis. (BVDH)