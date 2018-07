Meer dan 500.000 euro voor zonnepanelen op stedelijke gebouwen 14 juli 2018

02u29 1 Lommel Meer dan 500.000 euro investeert het stadsbestuur dit jaar om de daken van sporthal de Soeverein, de stadswerken en wzc Hoevezavel te voorzien van zonnepanelen. "Alle drie de gebouwen worden zo grotendeels zelfvoorzienend", vertelt schepen van Klimaat Kris Verduyckt (sp.a) fier.

Verduyckt benadrukt dat Lommel voluit de kaart trekt van Pure Energie: "In eerste instantie pakken we de sporthal van de Soeverein en de dienst Stadswerken aan. De stad betaalt hiervoor 440.000 euro. Daarna is woonzorgcentrum Hoevezavel aan de beurt. De kosten worden gedeeld met Zorggroep Lommel, waarbij de stad ruim 60.000 euro voor haar rekening neemt."





Mee investeren

Omdat niet alle inwoners beschikken over een geschikt dak om zelf zonnepanelen te plaatsen, krijgen ze de kans om mee te investeren in zonnedaken op het Huis van de Stad en de sporthal van stedelijke basisschool De Schommel. "Wie investeert, kan mee genieten van het rendement want zij zullen dit verrekend zien in de eigen individuele energiefactuur", aldus burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). Lommel is bovendien ook één van de vier pilootgemeenten in het RHEDCOOP-project waarbij men sneller meer gebouwen energetisch wil renoveren en voorzien van hernieuwbare energie. "Met de nieuwe en bestaande projecten blijft Lommel eenzaam koploper in ons land wat groene stroomproductie betreft, met een capaciteit van groene stroom voor liefst 65.000 gezinnen", besluit Vanvelthoven. (BVDH)