Massale belangstelling voor eerste echte gemeenteraad Birger Vandael

29 januari 2019

21u25 0

Op 2 januari was er al een eerste installatievergadering van de gemeenteraad, maar vanavond vond de eerste echte gemeenteraad van Lommel plaats. Dat hebben ze geweten in politiek Lommel, want er kwam veel volk naar het stadhuis. Alle stoelen werden ingenomen en in de gangen stonden aan beide kanten nog een tiental mensen opgesteld. Alles samen kwamen er naar schatting honderd mensen opdagen. Ook de vorige jaren werd de gemeenteraad van Lommel behoorlijk goed gevolgd, zeker wanneer er gevoelige dossiers op de agenda stonden. Nu kwamen de meesten uit nieuwsgierigheid, al keken ze ook uit naar agendapunten rond onder meer het vuurwerk, de mobiliteit, het stadion en de rode brievenbussen.