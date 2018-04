Marc Sluszny helpt je je grenzen verleggen 25 april 2018

02u49 0

Antwerpenaar Marc Sluszny komt op woensdag 9 mei naar het Corbie Hotel in Lommel voor een lezing. Als mental coach kreeg Marc Sluszny reeds wereldwijd erkenning voor zijn uitzonderlijke sportieve prestaties in verschillende disciplines, zo maakte hij deel uit van talrijke nationale selecties en verbrak meerdere wereldrecords. Marc heeft zijn fysieke, mentale en emotionele grenzen tot het uiterste gedreven. Tijdens zijn workshop zal hij uitleg geven over hoe je de beste versie van jezelf kunt zijn. Hij wil optimale prestaties helpen bereiken door een betere strategie-uitvoering en je uit je 'comfort-zone' te laten komen. Als mental coach leert hij de deelnemer de juiste ingesteldheid aan te nemen. Met meer dan dertig jaar ervaring en wil hij al zijn kennis en inzicht delen. Deze kennis is niet louter theoretisch, het is een manier van leven. De lezing workshop start om 18.30 uur en kost 79 euro. Inschrijven kan via www.marcslusznybooks.com/events (BVDH)