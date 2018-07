Man (41) verdrinkt in plas, foutgeparkeerde auto's hinderen hulpdiensten 30 juli 2018

02u40 0 Lommel De 41-jarige Jimmy Luys uit Bree is vrijdagnamiddag om het leven gekomen nadat hij verdronk in een voormalige zandwinningsput in Lommel. De man uit Bree sprong het water in en kwam niet meer boven. De bewuste plek is geliefd bij zonnekloppers en zwemmers bij warm weer, maar eigenlijk is het verboden er in het water te gaan. Opvallend is dat de hulpdiensten moeilijkheden hadden om tot bij de plas te geraken door foutparkeerders.

"We blijven met een héél wrang gevoel achter", vertellen vrienden. "De hulpdiensten konden zeer moeilijk door. Wie weet had hij het wél gehaald als ze er sneller konden bij zijn." Jimmy verkeerde in goede gezondheid, én kon goed zwemmen. Over de exacte omstandigheden bestaat nog steeds veel onduidelijkheid, maar mogelijk werd hij onwel door het temperatuurverschil in de plas. Een vriend die bij hem was, kon hem uit het water halen. En samen met enkele tieners en een passante die verpleegster is, zetten ze de reanimatie in. Alle hulp kwam echter te laat. "Jimmy was een sociale spontane man die altijd voor iedereen klaarstond. Hij had de bijnaam 'Neutron', wat hij zelf geweldig vond. Hij heeft een grote vriendenkring, waar het nieuws insloeg als een bom. Het ongeloof is enorm groot."





De familie Luys werd twee jaar geleden ook al geconfronteerd met een overlijden. Toen stierf de broer van Jimmy. "Hij zou toevallig de dag nadat hij was gaan zwemmen een tattoo laten zetten als eerbetoon voor zijn broer. Hij was ook zo fier op zijn petekind waar hij een goede band mee had. Hij werkte altijd keihard in de bouw. Zijn huisdieren zullen worden opgevangen door vrienden." Jimmy laat zijn beide ouders achter. (MMM)