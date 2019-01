Lommelsjaals kleuren stadsbeeld BVDH

24 januari 2019

10u55 0 Lommel Deze week duiken op verschillende plaatsen in Lommel en omstreken handelaars op die een sjaal van Lommel SK in het zicht plaatsen. Dit heeft alles te maken met een actie van de voetbalclub. De handelaars krijgen hiervoor twee tickets die ze onder de klanten mogen verspreiden.

Lommel SK wil de samenwerking met de plaatselijke handelaars bevorderen. Door de acties op sociale media te plaatsen, krijgen zowel de handelaars als de club extra aandacht. De actie loopt nog tot het einde van het seizoen. Wie nog wil deelnemen, hangt de sjaal bij voorkeur in de etalage en zorgt er ook voor dat de logo en de naam van de zaak ook zichtbaar in beeld is. Vervolgens stuur je de foto naar Lommel SK.

Heel wat handelaars hebben de groen-witte sjaal inmiddels al uit de kast gehaald: Vanheukelom Fietsen, Dameskleding Impuls, Reformhuis Vivaldi, Pimkie, Henkelsport Janssen & Janssen, Lodge Shoes en Spar Express Hoeks Lommel.