Lommelse Sanne Dirx (28) als eerste vrouw ooit ‘Sommelier of the Year’: “Toevallig in de stiel gerold” Birger Vandael

25 maart 2019

19u09 0 Lommel De Lommelse Sanne Dirkx (28) is vandaag uitgeroepen tot ‘Sommelier of the Year’. De medewerkster van restaurant Cuchara uit Lommel is pas de eerste vrouw die in het tienjarig bestaan van de wedstrijd deze titel ontvangt. “Ik heb een erg bewogen carrière achter de rug, pas na een collectief ontslag in de administratie, kwam ik per toeval in de horeca uit.”

De professionele loopbaan van Sanne lijkt het verhaal van twaalf stielen en dertien ongelukken. “Ik studeerde aanvankelijk voor schoonheidsspecialiste, maar dat was eigenlijk echt niets voor mij. Vervolgens kwam ik in de administratie terecht, tot ik moest vertrekken. Ik had pas een huis gekocht en kon me dus niet permitteren om niet te werken. Zo kwam ik uit bij een slagerij en volgde ik de nodige opleiding. En omdat ik ’s avonds nog een job erbij wou nemen, klopte ik aan bij Cuchara.”

Eigen stijl

Chef Jan Tournier geloofde in de diensten van zijn medewerkster. “Eerst stond ik puur in de bediening, maar op een avond was er plots een sommelier nodig en werd ik voor de leeuwen gegooid. Zo is het allemaal begonnen. Het begin was niet evident, want je moet een eigen stijl ontwikkelen. Op mezelf ben ik me gaan specialiseren, heb ik veel wijnen geproefd, bijgeleerd over de stiel en een beetje de ogen de kost gegeven wanneer mijn collega Huub bezig was. We vormen een goed team. Hij doet de klassiekers, ik doe de minder evidente wijnen.”

Dankzij de klanten in de gastronomische wereld geraakte Sanne op de shortlist van de wedstrijd voor sommeliers. “Ik werd geselecteerd als provinciale kandidaat. In Vilvoorde werd ik uitgeroepen als winnaar van Limburg. In de finale in Gent moest ik vervolgens een wijn voorstellen zoals ik dat in een restaurant zou doen. Met succes, zo blijkt.”

Weelderigheid gecombineerd met nederigheid

De 28-jarige vrouw slaagde er volgens de jury wonderwel in om weelderigheid en nederigheid samen te brengen. Dirx opteerde bij de witte wijnen voor de Moezelstreek met de Riesling Kabinett Trocken van Selbach Oster, die ze suggereerde bij een sashimi van baars met bulgur, miso en gember. “In haar motivering kwam duidelijk naar voren dat ze frisheid en een zuurtje wilde bij de vis, terwijl het florale karakter subtiel de nadruk legt op de umami van de miso en de kracht van de gember”, aldus de jury. De jonge Lommelse deelt de titel met de 29-jarige Antoine Dubois uit Namen.

“Dit was een grote verrassing, ik had het totaal niet verwacht”, vertelt Sanne over haar overwinning. “Ik ben eigenlijk vooral bezig met in ons restaurant de beste wijnen te selecteren. Dat ik de eerste vrouw ben? In onze sector werken nu eenmaal veel mannen. Ik weet niet of er verandering op komst is. Als ik zelf ergens ga eten, is de sommelier doorgaans ook een man.”

Sanne mag de volgende jaren niet meer deelnemen aan de verkiezing, maar een winnaar ben je voor altijd. “En dat gaat gevierd worden met vrienden”, glimlacht ze. En hoe kan dat beter dan met een glaasje wijn.