Lommelse Hannelore (17) in finale van Top Model Birger Vandael

10 januari 2019

17u22 0 Lommel De Lommelse Hannelore Berkmans (17) staat in de finale van Top Model Belgium. Op zondag 3 februari zal blijken of zij dit jaar de prestigieuze schoonheidswedstrijd zal winnen. “En dan te denken dat ik me eigenlijk voor de lol had ingeschreven”, lacht ze.

Hannelore is student op WICO Campus Sint-Jozef, al ken je haar mogelijk ook van Geboers Sport waar ze af en toe achter de kassa staat of van het jeugdkoor Lokomotion waarbij ze zingt. “Ik heb me in september ingeschreven, maar had nooit verwacht om effectief een brief te ontvangen met mijn selectie”, doet ze haar verhaal. “Het was niet alleen voor mij, maar ook voor m’n ouders een grote verrassing dat ik erbij was. Ik heb immers geen enkele ervaring. Uiteindelijk overleefde ik ook de halve finales. Op 3 februari sta ik in de Lido aan de Champs-Elysées in Parijs in de finale in de categorie ‘Girl Foto Model’. Er is een winnaar die door de jury wordt verkozen en er is een publiekswinnaar, waarvoor je kan stemmen.”

Hannelore zit in een finale met 30, terwijl er aanvankelijk 7.000 meisjes deelnamen. “De beoordeling gebeurde op basis van een portfolio met daarin de foto’s van een shoot van Top Model. Verder heb ik ook catwalk moeten lopen. De mensen kunnen me steunen door TMB139 te sms’en naar het nummer 3565.” En dan duimen maar voor de Lommelse tiener straks in Parijs!