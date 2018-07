Lommelse deejay maakt plaat met zangeres Simple Minds 25 juli 2018

02u38 0

Lommelaar Frank Van Hout, bekend onder zijn artiestennaam DJ Frank Clarck, heeft een single opgenomen met Anne Marie Bush. Dat is een Deense zangeres die al samenwerkte met Britney Spears en Simple Minds.





Frank kwam Anne Marie op het spoor via een dj-forum. "Ik las dat de zangeres een Belgische danceproducer zocht. We zijn beginnen chatten en ik kwam met het idee om voor het genre 'deep house' te kiezen. Zo is de bal aan het rollen gegaan." Het resultaat is het nummer 'You belong to me'. Binnenkort zal Frank de plaat overal promoten. "Op die manier wil ik Lommel op de kaart zetten in de wereld van de dancemuziek. Als dat lukt, wil ik ooit op Tomorrowland staan. Hopelijk zullen de radiozenders mijn nummer ook een kans geven." Wie het nummer wil beluisteren, kan terecht op iTunes, Amazon en Beatport. Mogelijk volgen er in de nabije toekomst nog samenwerkingen tussen de Lommelse dj en de Deense zangeres. (BVDH)