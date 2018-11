Lommelse 40-jarigen krijgen unieke terugkomavond Birger Vandael

19 november 2018

17u41 0 Lommel Op zaterdag 24 november wordt er in de nieuwe zaal van de Gilde, gelegen achter de kantine van Kattenbos Sport aan de Oude Diestersebaan 72, een unieke terugkomavond georganiseerd voor alle 40-jarigen. De initiatiefnemers hebben enkele speciale extraatjes geregeld voor dit event.

Alle (ex-)Lommelaars uit bouwjaar 1978 zijn welkom. “We zorgen voor dj’s “musica” uit alle stijlen cafés van toen. Maak je klaar voor een avond vol nostalgie, leuke ontmoetingen en verrassingen om mekaar (eindelijk) nog eens terug te zien! Hopelijk is dit de start van een mooie traditie”, vertelt mede-initiatiefnemer Filip Hendriks. Onder meer dj Ikeman en dj Gert zullen passeren en brengen verschillende genres, van new wave tot disco en dance. Het kost tien euro, om de kosten te dekken, en mogelijke overschot wordt omgezet in gratis drank. De initiatiefnemers vragen aan alle 40-jarigen om enkele oude foto’s te mailen, die geprojecteerd zullen worden. Inschrijven kan via www.40jarigenlommel.be.