Lommels koppel houdt meisje weg uit observatiecentrum BVDH

09 januari 2019

Een Lommels koppel staat terecht voor het weghouden van een jong meisje uit observatiecentrum Het Kompas in Lanaken. Het meisje werd op haar dertiende toegewezen aan de jeugdrechter en vervolgens toevertrouwd aan het centrum in Lanaken. “Ze was er niet gelukkig”, aldus de moeder. Ze wordt er samen met haar partner van beschuldigd het kind vier maanden te hebben verborgen voor justitite in Nederland. Uiteindelijk werd het meisje bij hen teruggevonden. De vrouw riskeert een werkstraf van 120 uren. De man pleegde reeds zedenfeiten en bijgevolg werd de minimumbestraffing van één jaar cel gevorderd. Het vonnis volgt op 6 februari.