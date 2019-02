Lommelaar Wim van Gennip (51) overwint plankenkoorts in houthakkerslook: “Dankzij muziek mijn werk loslaten” Birger Vandael

28 februari 2019

22u35 0 Lommel Met een ruige baard, de hand nonchalant in de broekzak en in stoer houthakkershemd verschijnt Wim Van Gennip (51) vrijdagavond in The Voice. Je zou het de uitgeweken Nederlander niet geven, maar tot vijf jaar terug had hij het moeilijk met optredens in het openbaar. “Op een bepaald moment dacht ik: fuck it, ik doe dit gewoon!”

Jawel, er zijn nog echte venten. Wim is er ongetwijfeld zo één. Hij zorgt voor een portie testosteron in de uitzending door ‘Jealousy’ van de Schotse zanger Frankie Miller te brengen voor de jury. “Ik speel al een paar jaar in de Kempische band ‘Match 13’. Over heel België treden we op en brengen we rock- en bluesnummers, van Lenny Krevits tot Free. Dit nummer van Miller spelen we met onze band ook. Ik hou wel van dit ruwe werk en mijn stem komt zo uitstekend tot zijn recht”, zegt Wim, die niet echt voorbeelden heeft, maar wel Eric Clapton noemt als inspirator.

Plankenkoorts

Dat hij nu optreedt met een band en zelfs deelneemt aan The Voice had niemand ruim vijf jaar geleden gedacht. “Ik zing al heel m’n leven, maar een podium ging me altijd te ver. Tot ik toch eens mijn stoute schoenen aantrok. Drie jaar geleden kwam ik via via bij Match 13 uit en deed ik er auditie. Sindsdien gaat het in de muziek snel vooruit. Tijdens één van de vorige edities van The Voice zat ik te kijken met mijn vrouw en zei ik: “Dit kan ik ook”. Zij reageerde dat ze het roerend eens was met mij. Bij een nieuwe oproep naar kandidaten, was het duidelijk. Als ik me niet zou inschrijven, deed zij het in mijn plaats. Het was al fijn om de Blind Auditions te bereiken, de rest zou sowieso een extraatje zijn!”

Ik moest al veel eerder in Lommel komen wonen Wim als uitgeweken Nederlander

Wim is geen geboren Lommelaar. Hij is opgegroeid in Nederland en week ongeveer dertien jaar geleden uit naar België: “Dat had ik veel eerder moeten doen”, lacht hij. “Als kind kwam ik vaak op een camping in Lommel, dus ik had wel enige affiniteit met de stad. Ik hou van de rust in België en was het geschreeuw van de Nederlanders beu. Hier kom ik tot rust tussen mijn paarden en honden. In Nederland was het financieel ook lastiger om veel groen rond onze woning te hebben, dat heeft ook meegespeeld in de keuze.”

Veiligheidsagent

In het dagelijkse leven is Wim veiligheidsagent bij een psychiatrische instelling, waar hij ook een drugshond opleidt. “Dat is niet altijd een leuke of gemakkelijke job”, geeft hij toe. “In de drie kwartier dat ik naar huis rijd, zet ik de muziek hard en brul ik mee. Zo kan ik mijn werk loslaten en kom ik thuis zonder bepaalde negatieve gevoelens. Verder richt ik in mijn vrije tijd ook politiehonden af. Mijn Nederlandse vrouw en ik hebben bewust geen kinderen, dus ik heb wel wat tijd voor mijn hobby’s. En zingen zal daar altijd één van blijven.”