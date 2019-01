Lommelaar beschadigt deur en vaas bij woede-aanval op ex BVDH

02 januari 2019

Een Lommelaar (43) is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden voor geweld ten aanzien van zijn ex. Hij krijgt gedurende een proeftijd van drie jaar uitstel op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden en de cursus ‘dader in zicht’ volgt. Op 18 april 2017 heeft hij opzettelijke verwondingen en slagen toegebracht aan zijn voormalige partner, die een tijd lang werkongeschikt was. Beklaagde drong binnen in het huis te Neerpelt waar hij een deur en een vaas beschadigde in zijn woede. Op 29 mei van dat jaar volgden mondelinge bedreigingen aan het adres van dezelfde vrouw. Beklaagde gaf aan dat hij gefrustreerd was omdat hij afscheid moest nemen van de vrouw.