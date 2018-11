Lommelaar (24) probeert vriendin te wurgen, maar weet er niets meer van Birger Vandael

11u25 0 Lommel Op 11 september 2016 kwam een Lommelaar (24) samen met zijn vriendin terug van een fuif toen een ruzie over zijn drugsgebruik escaleerde. De man probeerde zijn partner in zijn dronken toestand te wurgen, maar zij verdedigde zich met een mes. Achteraf werd de Lommelaar voor zijn appartement aangetroffen, hij was van het dak gevallen of gesprongen. Er werd een celstraf van vijf jaar met probatieuitstel gevorderd.

Beklaagde had destijds zijn leven duidelijk niet op de rails. Hij had problemen met alcohol en drugs en dat was een doorn in het oog van de vriendin. Die bewuste nacht kwam zij rond 4.20 uur overstuur aan bij het politiekantoor. “Ze meldde dat haar vriend haar had proberen wurgen. Toen men ter plaatse kwam aan het appartement, lag beklaagde op zijn zijde voor het appartement. Iemand had hem uit de lucht zien vallen en dacht dat hij van het dak gesprongen was”, vertelde de procureur.

Kussen vol bloed en mascara

Volgens de vrouw werd er eerst wat geduwd en getrokken en volgde toen een wurgpoging met een kussen uit de zetel. “Ze vreesde voor haar leven en probeerde te ontsnappen”, klinkt het. “Wanneer ze naar buiten probeert te gaan, wordt ze opnieuw vastgepakt door de man. Ze schreeuwde dat hij moest stoppen en voelde dat ze dringend lucht nodig had. Daarom nam ze een mes uit de keuken en stak ze de man neer. Niet om hem pijn te doen, maar om hem te doen stoppen. Vervolgens stapt ze naar de politie.” Een kussen vol mascara en bloed, verwondingen in de hals en blauwe plekken aan de schouders, bevestigen het verhaal van de vrouw.

Ik had graag gewild dat ik alles nog wist, dan was het duidelijker geweest Beklaagde

De man werd achteraf verhoord, maar herinnert zich slechts vlagen van de avond. Hij weet wel nog dat hij het slachtoffer stevig heeft vastgenomen, maar geeft aan dat hij haar niet wou kwetsen. “Ik had graag gewild dat ik alles nog wist, dan was het duidelijker geweest”, vertelde hij aan de rechter. “Ik heb nu vast werk, mijn problemen zijn behandeld en ik heb een nieuwe partner waar alles goed mee gaat.” Op 21 december hoort hij zijn straf.