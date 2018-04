Lommel wil 'cursus dialect', maar lesgever haakt af 03 april 2018

02u31 1

Op de jongste Lommelse gemeenteraad kondigde schepen Kris Verduyckt (sp.a) aan dat er nog dit najaar een unieke cursus Lommels dialect zal worden gegeven. Jos Jansen zegde als lesgever reeds toe, maar moet door gezondheidsredenen afhaken. Erfgoed Lommel gaat opnieuw samen zitten met de schepen.





Leraar met rust Jos Jansen schreef in 2011 het Lommels dialectwoordenboek 't Lómmëls diejalékt, uitgegeven door Erfgoed Lommel. Op initiatief van de stad ging het boek begin vorig jaar in herdruk en de oplage van 500 exemplaren wordt via Toerisme Lommel verkocht. "Bedoeling is om in het najaar samen met CC De Adelberg de cursus dialect te laten plaatsvinden met Jos als lesgever. Enkele decennia geleden sprak iedereen in Lommel nog het 'Lommels', maar inmiddels wonen er hier steeds meer verschillende nationaliteiten en niet-Lommelaren. Dankzij de cursus zouden we voorkomen dat het lokaal dialect verdwijnt", legde Verduyckt uit. Hij reageerde met het nieuws gevat op de vraag van oppositieraadslid Peter Luyckx (N-VA) om bordjes met de straatnaam in het dialect aan te brengen. Hij verwees daarmee naar Aalst, waar dit al het geval is. "Een leuk idee, maar we weten niet of dit de duidelijkheid ten goede komt", reageerde Verduyckt.





Jansen gaf aan dat hij de lessen aanvankelijk zag zitten, maar dat hij de sessies zal afzeggen. "Ik heb wat gezondheidsproblemen. Daardoor is mijn stem verminderd en is het moeilijk om nog de lessen te geven." Mogelijk gaat de stad nu op zoek naar een nieuwe lesgever. (BVDH)