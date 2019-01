Lommel SK speelt bekerfinale opnieuw voor het goede doel Birger Vandael

31 januari 2019

13u20 0 Lommel In 2001 speelde Lommel SK de finale van de Beker van België tegen KVC Westerlo. Uiteindelijk waren het ‘De Kemphanen’ die wonnen, maar het was ook voor de verliezende Limburgers een onvergetelijke ervaring. Op 16 maart wordt deze wedstrijd opnieuw gespeeld ten voordele van ‘Techniekers zonder grenzen’.

Wim Mennes, Dieter Dekelever, Daniël Nassen, Kris Vincken… het zijn maar enkele van de spelers van Lommel die zich destijds in de geschiedenisboeken speelden. De bedoeling is dat zij op 16 maart in ’t Kuipje opnieuw hun spelersplunje aantrekken. Zelfs de stadionomroeper van dienst destijds, zal aanwezig zijn: Bart Raes.

Dit hele spektakel, met aftrap om 20 uur, staat in het teken van Techniekers Zonder Grenzen. Dit goede doel wil op een duurzame manier iets teruggeven aan de maatschappij door de technische kennis die er in ons land al is in te zetten in de ontwikkelingsgebieden waar de nood het hoogst is. Dit soort van projecten kunnen worden gerealiseerd dankzij de ondersteuning van techniekers en hun engagement om in hun vrije tijd deel uit te maken van deze missies.

Zonnepanelen

In een eerste ontwikkelingsproject worden zonnepanelen gelegd in ‘The Swallow’, een private school in Gambia en in de school Bakoteh de grootste overheidsschool van Gambia. De insteek is om onze technische expertise te delen met de lokale bevolking/studenten. Zo zullen Gambiaanse elektriciens in opleiding stage lopen in het project. Ze zullen samen de (verouderde en gevaarlijke) elektrische infrastructuur van de school vervangen. Een 40-tal leslokalen worden in orde gebracht zodat men de kinderen er in betere en veiligere omstandigheden kan onderwijzen.

Peter van de hele actie is voetballegende Jan Ceulemans, die Westerlo trainde in de finale. Meter is olympisch kampioene Tia Hellebaut. Geena Lisa & Coco Junior maken tijdens ‘de Warmste Match’ een gastoptreden en achteraf is er ook nog een afterparty. Reserveren voor wedstrijd en de speciale formules kan via www.kvcwesterlo.be.