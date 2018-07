Lommel heeft nu ook z'n Klaagmuur LUDIEKE FACEBOOKPAGINA HAALT IN WEEK AL HONDERDEN LIKES BIRGER VANDAEL

17 juli 2018

02u28 0 Lommel Het is te koud, het is te warm, ze snoeien te vroeg in de tuin, er is te weinig volk of juist te veel lawaai... Lommelaars hebben klaarblijkelijk veel reden tot klagen, zo blijkt uit de nieuwe Facebook-pagina 'De Lommelse Klaagmuur'. "Een succes, want in enkele dagen tijd hebben we ruim duizend volgers", aldus oprichter Glen Wouters.

De Lommelse Klaagmuur werd pas vorige week opgericht. Al snel kwam een eerste reactie binnen over de mindere lay-out van de pagina. Meteen was de toon gezet, want het is soms moeilijk uit te maken of inzendingen ludiek dan wel serieus bedoeld zijn. De klassiekers over het weer volgden snel: te warm of te koud, daarover was niet iedereen het eens. Toch volgden ook serieuze inzendingen over foutparkeerders, ratten in de straat en joyriders. Sommige van de problemen werden volgens gebruikers meteen opgelost door de politie. Zo werd de groep een populair medium waar zowel grapjes over de duiken van Neymar als suggesties voor de Kerkstraat worden geplaatst.





Wouters vindt het zelf ook opvallend dat zoveel mensen de groep al vervoegden. "Ik heb het concept zelf bedacht omdat iedereen altijd maar klaagt. En dan heb ik het vooral over Facebook. Het was mijn bedoeling om iets laconiek te creëren voor de Lommelaar. Ik vind eigenlijk dat het maar genoeg moet zijn met zo te mopperen. Een mening die heel wat mensen met me delen. Nu kunnen kritische geesten op ludieke wijze klagen over het dagelijkse reilen en zeilen in Lommel. Al merk ik inderdaad ook dat er mensen zijn die problemen serieus aankaarten."





Parodie

De groep is een parodie op populaire concepten als 'Ge zijt van Lommel als ge' en 'Alle Lommelaren bij elkaar'. De schepenen en burgemeester werden intussen ook toegevoegd door gebruikers, zodat zij weten wat er in de gemeente leeft. Het concept doet denken aan een gelijkaardige gebeurtenis in augustus 2017 in Peer. Toen besloten de moderatoren van 'Je bent van Peer als...' een opmerkelijke update door te voeren en de groepsnaam te veranderen in 'Je klaagt over Peert want...'. "Bepaalde mensen klagen over alles, soms terecht, maar soms ook overdreven", legde beheerder Birger Meuwis toen uit. De nieuwe naam stuitte geheel conform met de reden tot naamsverandering opnieuw op een hele hoop geklaag. Uiteindelijk werd de oude naam weer aangenomen. Burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) is op de hoogte van de groep. "Ik heb ook begrepen dat het ludiek is. Als burgemeester bekijk je regelmatig de verschillende sites en groepen. Ik wil vooral de boodschap geven aan mensen dat ze best meldingen en opmerkingen meteen naar de stad of rechtstreeks naar mezelf sturen. Door ze op Facebook te plaatsen, ontsnappen ze mogelijk aan onze aandacht en dat lost weinig op."