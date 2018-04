Lokale Helden onder de Lommelse kerktoren 24 april 2018

De Lokale Helden spelen op vrijdag 27 april muziek onder de kerktoren. De band Romulus Rex met Lommelaren Silke Ravesloot en Jeffrey Dottie zorgt voor een intiem concert in de toren van de Sint-Pietersbandenkerk. Een ticket voor dit concert kost 2 euro. Dit ticket kan je achteraf inruilen in Bar-a-Bas voor een consumptie én het vervolg van Lokale Helden Lommel. Aan de voet van de kerktoren, in Bar-a- Bas, geeft Common Strangers met Lommelse gitarist Nick Strackx vervolgens de aftrap voor het vervolg van de avond. Vanaf 20.30 uur verrassen zij je met swingende rock met een slinkse knipoog en een flinke dosis goesting. Van Pelt neemt het om 22 uur over. Dj Len-G zorgt uiteindelijk voor een knallende afsluiter. (BVDH)