Litouwse autodief krijgt twee jaar cel BVDH

20 februari 2019

12u20 0

Een 45-jarige Litouwer krijgt twee jaar cel voor de diefstal van een Toyota Land Cruiser in Lommel en het lidmaatschap van een dievenbende. Op 17 juni 2018 ging hij aan de haal met de wagen, het was ook rond die periode dat hij met de bende actief zou zijn. Dankzij het optreden van een ploeg in Polen aan de grens met Duitsland werd beklaagde ingerekend met de wagen.