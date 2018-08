Limbrugse cocaïnedealers veroordeeld 02 augustus 2018

Een 21-jarige Lommelaar die geboren is in Brooklyn en een 24-jarige Hammenaar die geboren is in Roemenië, krijgen een celstraf van respectievelijk twee jaar en één jaar. Ze waren tussen 1 februari 2017 en 23 februari 2018 in het bezit van cocaïne verkochten dit goedje ook in Lommel en omstreken.





De Lommelaar krijgt uitstel voor één jaar van de celstraf en voor drie vierde van de geldboete van 8.000 euro. Ook de Roemeen krijgt de helft van zijn celstraf met uitstel, alsook zeven achtste van de geldboete van 8.000 euro. (BVDH)