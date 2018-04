Laatste week van gedichtenwedstrijd 07 april 2018

02u44 0 Lommel Nog tot 10 april loopt de gedichtenwedstrijd voor kinderen en jongeren tot en met 25 jaar. Deze ging van start tijdens de poëzieweek.

Er wordt in de wedstrijd een opdeling gemaakt tussen personen onder en boven vijftien en de thema's 'woord', 'beeld' en 'theater'. Onder 'woord' vallen dan een sms-gedicht, een lang of kort gedicht, een gedicht in rap-vorm. Bij 'beeld' bedoelt men tekeningen, schilderijen of foto's van dingen die je niet kan verwoorden. Voor het onderdeel theater vind je op lommel.bibliotheek.be per leeftijdscategorie twee gedichten waaruit je kan kiezen. Hiervoor moet je een filmpje van jezelf maken waarin je het gedicht voordraagt. Gedichten indienen kan tot via bibliotheek@lommel.be, via de post of door ze binnen te brengen in de bib. (BVDH)