Laakdaller krijgt dertien maanden cel voor misbruik van Lommelse stiefdochters BVDH

15 februari 2019

12u03 0 Lommel Een 44-jarige Laakdaller verdwijnt voor dertien maanden achter de tralies voor de aanranding van de eerbaarheid van zijn twee Lommelse stiefdochters. Hij wordt ook voor vijf jaar ontzet uit de rechten.

De feiten speelden zich af tussen 1 september 2013 en 4 augustus 2015. De meisjes hadden toen een leeftijd tussen 11 en 14 jaar. De bal in het dossier ging in de zomer van 2015 aan het rollen toen de moeder aangifte deed bij de politie. Ze had in de loop van de avond immers berichtjes gekregen van het slachtoffer waarin ze zei dat de man raar aan het doen was en haar deken wegtrok. De man liet zich niet zomaar inrekenen en vermeed de politie in plaats van zijn verhaal te komen doen. Uiteindelijk legde hij uit dat hij enkel voor de kinderen wou zorgen en hen wakker maakte zodat ze een sanitaire pauze konden uitvoeren. De opmerkingen die hij richting het meisje maakte, waren volgens hem bedoeld als complimenten.

Beklaagde werd vrijgesproken voor de verkrachting van het oudste meisje omdat er sprake is van twijfel. De rechtbank is wel zeker van de aanranding. Het is bewezen dat beklaagde handelingen stelde die de meisjes niet fijn vonden. Wanneer hij hen in hun bed opzocht, draaiden ze zelfs het deken rond hun lichaam, maar dat hield de man niet tegen om hen toch te betasten. De burgerlijke partijen krijgen in totaal net geen 5.500 euro aan schadevergoedingen. Opvallend: de straf werd uitgesproken op de verjaardag van beklaagde.