Laakdaller beschuldigd van aanranding Lommelse meisjes BVDH

18 januari 2019

13u25 0 Lommel Een Laakdaller riskeert een celstraf van 36 maanden voor feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van twee minderjarige meisjes. Het ging om zijn eigen stiefdochters, afkomstig uit Lommel.

De bal in het dossier ging aan het rollen toen de moeder aangifte deed bij de politie. Ze had in de loop van de avond immers berichtjes gekregen van het slachtoffer waarin ze zei dat de man raar aan het doen was en haar deken wegtrok. De man liet zich niet zomaar inrekenen en vermeed de politie in plaats van zijn verhaal te komen doen. Uiteindelijk legde hij uit dat hij enkel voor de kinderen wou zorgen en hen wakker maakte zodat ze een sanitaire pauze konden uitvoeren. Vervolgens vielen de puzzelstukjes in het dossier in elkaar. De man ontkent dan wel over de gehele lijn, volgens de geloofwaardige beschrijving van de meisjes kwam hij vragen om een kus, gaf hij hen seksueel getinte complimentjes (“omdat het meisje gepest werd”) en kon hij zijn handen niet thuis houden. De procureur vorderde ook de ontzetting uit de burgerrechten. Het vonnis volgt op 15 februari.