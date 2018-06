Kunstwerk met schapen onthuld in Kerkstraat 16 juni 2018

02u40 1

Aan de vooravond van Beelding Lommel werd gisteren het nieuwe kunstwerk van Lommelaar Kasper Bosmans onthuld in de Kerkstraat. Zijn werk 'Veemarkt' is te vinden aan de rotonde op twintig betonnen zitelementen. "Hoewel de herinrichting van de Kerkstraat schitterend is, hadden we het gevoel dat deze hoek snakte naar een beetje frivoliteit. Het werk van Kasper brengt op een subtiele en mooie manier kleur in de straat", glundert schepen van Cultuur Kris Verduyckt (sp.a). Heraldiek en folklore krijgen een belangrijke plaats in het werk van Kasper. Hij ging op zoek naar de roots van de plek en vond dat het vroeger bekend stond als Veemarkt. "Vandaar de kudde schapen. Op de eerste zegels van Lommel in de zeventiende eeuw stond trouwens ook een grazend schaap afgebeeld." Het werk kostte in totaal 17.000 euro. (BVDH)