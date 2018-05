Koppel krijgt slechts 5.700 euro van 'slechtste buur van het land' 16 mei 2018

02u44 0 Lommel Een 63-jarige dove vrouw uit Lommel moet aan haar buren een schadevergoeding van amper 5.781,5 euro betalen terwijl er 100.000 euro werd gevraagd. "De vrouw vloekte, beledigde ons en toonde obscene gebaren. Ze ging zelfs tot aan de schoolpoort om haar middelvinger op te steken", klonk het bij de slachtoffers.

De dove vrouw woont in de Vennenstraat en kreeg in 2012 een jong koppel met twee kindjes van 2 en 4 jaar oud als buren. Het was het begin van de doffe ellende waarbij de vrouw jarenlang bijna dagelijks haar buren lastigviel. Zo was ook de haag tussen de woningen een twistpunt. "Verder hing er een tijdje het bordje 'gekke Hollander met kaaskop' voor het huis en spoot ze mijn cliënten nat", aldus de advocate van de slachtoffers. Als het koppel uiteindelijk ging slapen, wachtte hen meestal nog de grootste treitering: de vrouw koos er dan voor om de metalen poort keihard dicht te slaan en dat ontelbare nachten na elkaar. Omwille van een opgebouwd slaaptekort van maar liefst 433 uren werd er een schadevergoeding van 100.000 euro geëist, maar in het vonnis blijft daar een peulenschil van over. De vrouw werd wel veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden onder probatievoorwaarden. Ze moet dus wel haar gedrag laten behandelen.





Het koppel liet al weten alles op de correcte manier te willen oplossen. Volgens hen gaat het om de slechtste buur van Vlaanderen: "Ook onze twee voorgangers werden door haar verjaagd, maar wij willen haar niet laten winnen." (BVDH)