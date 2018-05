Knuffels maken kinderen warm voor heideherstel 26 mei 2018

02u58 0

Momenteel loopt in Bosland het heideherstelproject. Om de Lommelse leerlingen te betrekken bij de natuur, werden twee knuffelbeesten op maat gemaakt: de kwetsbare gladde slang en de boomleeuwerik. "Zij zijn allebei erg gebaat bij de werken die uitgevoerd zijn in Sahara, Riebos en Blekerheide", legt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) uit. "Komende week krijgen alle Lommelse leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 4de leerjaar zo'n knuffeldier of een kwartetspel, samen met een infofolder en grappig filmpje over het projectgebied. Op die manier leren ze meer over de unieke diertjes die er leven." De werken kaderen in het Life+ TOGETHER project dat eind dit jaar helemaal wordt afgerond. (BVDH)