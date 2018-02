Kinderen koning in Kinderstad 17 februari 2018

02u55 0 Lommel Tijdens de krokusvakantie zijn kinderen koning in Kinderstad in Lommel. Gisterenochtend om 10 uur opende de kindergemeenteraad de deuren van dit paradijs in de Soeverein Arena. Ook vandaag en morgen kan je nog terecht in de grootste speelstad van het land.

Springkastelen, paardenmolens, workshops, clowns, grime, zang, toneel, kleuterattracties en nog zoveel meer spelplezier is er te vinden in de Soeverein. Al jaren is dit evenement een onvergetelijke driedaagse voor de jeugd. Ook het podium van Kinderstad is drie dagen lang drukbezet. De Helden van Ketnet komen vanmiddag om 16 uur langs en vormen het hoogtepunt. 'Iedereen held' is een muziek-dans-stuntshow die zowel bij jong als oud(er) aanslaat. Een show die barst van het talent. Daar zorgen de helden Maureen, Sieg, Dempsey en Nico wel voor.





Vlog City

Ook nieuw op Kinderstad is Vlog City. Kinderen en jongeren volgen op YouTube immers heel wat vloggers. Deze nieuwe helden laten online zien hoe ze onder meer knutselen en gamen. Bij de populaire vloggers horen Dounia, Tymon, Emma Keuven, Just Jade en Liandra Sadzo. Zij komen zondag van 14 tot 16.30 uur hun kunstjes tonen. Een ticket voor Kinderstad kost 10 euro, volwassenen betalen slechts 4 euro. (BVDH)