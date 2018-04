Kijkdag crematorium lokt 3.000 bezoekers 23 april 2018

Crematorium Stuifduin in Lommel heeft afgelopen weekend de deuren geopend voor het grote publiek. De organisatie rekende vooraf op zo'n duizend bezoekers, maar het werden er liefst drie keer zoveel. Op basis van het bevolkingsaantal in de regio - ruim 270.000 inwoners - zullen naar verwachting 1.300 tot 1.400 overledenen per jaar gecremeerd worden in het nieuwe crematorium. Het complex telt drie ovens, twee aula's, drie koffiekamers en een cafetaria. (MMM)