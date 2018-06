Keuken vat vuur 25 juni 2018

Langs Lommel Werkplaatsen is zondagochtend een hevige brand uitgebroken in de keuken van een woning. De bewoners werden omstreeks 7.15 uur gewekt door de rookontwikkeling. Toen brandweerzone Noord Limburg ter plaatse kwam, stond de keuken al in lichterlaaie. Het korps van Lommel kon wel nog voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de andere kamers. Het hele huis is voorlopig onbewoonbaar. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een technisch defect. De bewoners zelf werden naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten dit in de loop van de middag opnieuw verlaten. (RTZ)