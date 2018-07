Kerkstraat verkeersvrij op woensdag- en zaterdagnamiddag 04 juli 2018

02u46 0 Lommel Vandaag start het proefproject in de Kerkstraat waarbij deze straat op woensdag- en zaterdagnamiddag verkeersvrij wordt gemaakt. Op die manier wil het stadsbestuur winkelen nog aantrekkelijker maken en de heringerichte Kerkstraat volledig tot zijn recht laten komen.

De straat blijft gesloten tussen 13 en 18 uur. Concreet houdt dat in dat alle verkeer - uitgezonderd fietsers - in de Kerkstaat, tussen het Kerkplein en Dorp, verboden is. De parkings en Shop&Go plaatsen in de Kerkstraat zijn in die periode dus ook niet bereikbaar. Parkeren kan op de gratis clusterparkings aan de Mudakkers of aan het Adelbergpark. Elke woensdag wordt er tweerichtingsverkeer ingesteld in het Einderpad tussen de Rodekruisstraat en Dorp en in de Lepelstraat tussen huisnummer 8 en de Koningsstraat. Elke woensdag en zaterdag tussen 13 en 18 uur wordt tweerichtingsverkeer ingesteld in de Kloosterstraat tussen de grote parking van Carrefour en de Prins Alexanderstraat. Dat geldt ook in de Rodekruisstraat tussen huisnummer 15 en Einderpad.





Op die manier blijven alle handelszaken en parkeergarages bereikbaar. Na de zomer wordt het project geëvalueerd. (BVDH)