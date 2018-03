Karel Wieërs (N-VA) naar verkiezingen 27 maart 2018

Als lijsttrekker van N-VA Lommel trekt Karel Wieërs naar de kiezer. Hij pleit als 'uitdager' voor een nieuwe meerderheid zonder socialisten. "Wij willen meer doen voor de gewone mens, wat niet moeilijk hoeft te zijn voor een rijkere gemeente als Lommel."





Terwijl federaal parlementslid Peter Luykx de lijst duwt, gaat Wieërs voor verandering. De advocaat heeft dertig jaar ervaring in het Lommelse verenigingsleven en zorgde geregeld voor animo op de gemeenteraden. "De huidige meerderheid is al dertig jaar aan de macht en hierdoor is een gewoontebeleid ontstaan. Prestigeprojecten - zoals het nieuwe zwembad - zijn niet aan mij besteed. Ik wil investeren in onze inwoners met een goedkoper parkeerbeleid, snellere en eenvoudigere bouwvergunningen en ondersteuning voor ondernemers. Armoede kan niet bestaan in het Lommel van de toekomst, iedereen heeft recht op een deel van de welvaart en onze gehuchten mogen niet langer vergeten worden." (BVDH)